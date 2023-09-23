Колишню лідерку ультраправих у Франції підозрюють у розкраданні коштів ЄС

Прокуратура Парижа вимагає розслідування щодо колишньої голови партії «Національний фронт» Марін Ле Пен та ще 26 осіб за підозрою в розкраданні коштів Євросоюзу, пише Le Monde.

За версією прокуратури, з 2004 до 2016 року в партії «Національний фронт» (зараз – «Національне об'єднання») існувала схема розкрадання грошей, які виділялися на зарплати помічникам депутатів Європарламенту, обраних від цієї партії. При цьому помічники «частково чи повністю» працювали на партію.

Європарламент оцінив свої збитки щонайменше у 6,8 мільйона євро. У разі доказу провини Ле Пен може загрожувати штраф на суму мільйон євро, 10 років вʼязниці та багаторічна заборона на роботу на державній службі, пише Reuters.

Марін Ле Пен, яка очолювала партію з 2011 до 2021 року, а в 2022 році балотувалася від неї на посаду президента Франції, заявила, що звинувачення мають «насамперед політичний характер» і будуть оскаржені в суді.

Марін Ле Пен називали «другом Путіна»: вона підтримувала міжнародну політику Росії щодо України та Сирії, а також неодноразово висловлювалася проти антиросійських санкцій. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ле Пен засудила, проте зазначила, що не хоче, щоб французи страждали від санкцій щодо нафти та газу.