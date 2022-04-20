Макрон і Ле Пен провели дебати перед другим туром виборів у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон і його суперниця на виборах від ультраправих Марін Ле Пен 20 квітня провели теледебати напередодні президентських виборів у країні 24 квітня.

Макрон розкритикував Ле Пен за її зв’язки з Росією, вказав на кредит, взятий її партією у 2014 році в російсько-чеському банку. Він заявив, що через цей борг у неї будуть зв’язані руки у відносинах з Кремлем, у разі обрання.

«Ви говорите зі своїм банкіром, коли говорите про Росію, ось у чому проблема... Ви зробили вибір, який, вочевидь, обмежив вашу політичну позицію та не робить вас незалежною у цьому питанні», – заявив Макрон.

Ле Пен назвала Макрона «нечесним» через те, що він порушив це питання, сказала, що «абсолютно вільна», а її партія погашає кредит.

Марін Ле Пен більше апелювала до проблеми зростання цін на тлі наслідків війни Росії в Україні. Сказала, що дбатиме про покращення рівня життя найбідніших, якщо її буде обрано першою жінкою-президентом Франції.

Раніше, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський висловив свою підтримку Макрону, водночас зауваживши, що не хоче впливати на вибори у Франції.

«Хоча я не думаю, що маю право впливати на те, що відбувається у вашій країні, я хочу сказати, що маю відносини з Емманюелем Макроном, і я не хотів би їх втратити», – сказав він французькому телеканалу BFM.

До війни Ле Пен була відкритою шанувальницею президента Росії Володимира Путіна. Раніше вона казала, що, коли стане президентом, заблокує європейські санкції проти російських нафти та газу.