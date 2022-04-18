Париж вивчає доповідь ЄС, яка звинувачує Ле Пен у шахрайстві

Прокуратура Франції вивчає доповідь європейської агенції боротьби з шахрайством (OLAF). Документ містить підозри, що кандидатка в президенти від ультраправих Марін Ле Пен та члени її партії підозрюються у «зловживанні довірою» та нецільовому витрачанні коштів Європейського союзу.

Сайт розслідувань Mediapart повідомив, що, як стверджується в доповіді OLAF, Ле Пен привласнила 140 тисяч євро, а члени партії розтратили загалом 617 тисяч євро. Вони звинувачуються не в отриманні особистої вигоди, а в тому, що вимагали від ЄС коштів на персонал та витрат на заходи партії.

Так, за даними газети Le Figaro, 2010 року Марін Ле Пен витратила пʼять тисяч євро на готельні номери для 13 членів своєї партії, які приїхали брати участь у конференції про європейські регіони. За словами одного з них, насправді вони мали намір обговорювати внутрішньопартійні справи. Він розповів слідчим, що Ле Пен тоді повісила прапор Євросоюзу, щоб сфотографуватися на його фоні, а потім наказала колегам «прибрати це лайно».

Офіс Ле Пен наразі не прокоментував ситуацію.

У бесіді з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявив, що його клієнтка відкидає звинувачення. За словами адвоката, її ще не допитали і ні він, ні Ле Пен не бачили доповіді OLAF.

Марін Ле Пен перебуває під слідством із 2017 року в межах розслідування імовірного нецільового використання коштів Євросоюзу для оплати праці парламентських помічників.

10 квітня під час голосування на президентських виборах чинний президент Франції Емманюель Макрон та представниця «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен вийшли до другого туру. За Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.

Марін Ле Пен, яка раніше відвідувала Москву і розглядалася багатьма коментаторами як союзниця Кремля, засудила російське вторгнення в Україну. Водночас вона виступила проти ембарго щодо російських енергоносіїв, оскільки, на її думку, це зашкодить французам.