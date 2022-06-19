Франція: президентська коаліція на виборах втратила більшість у парламенті

Президентська коаліція «Разом” втратила більшість у Національній асамблеї Франції після виборів у неділю. Це випливає із попереднього результату підрахунку голосів, опублікованого Le Figaro.

У прихильників Емманюеля Макрона буде не менше ніж 205 і не більше ніж 235 мандатів, тоді як для більшості потрібно було отримати 289 місць.

Коаліція лівих партій під лідерством Жан-Люка Меланшона посідає друге місце, здобувши 170-190 місць.

Третє місце у Національного об’єднання Марі Ле Пен. Воно отримує від 75 до 95 місць. Це вдесятеро більше, ніж було до виборів. І це найкращий результат у їхній історії.

Альянс прихильників президента Макрона і у першому турі 12 червня мінімально випередив ліву коаліцію NUPES на чолі з Меланшоном.

Емманюель Макрон нещодавно був переобраний президентом на новий термін. Втрата парламентської більшості може викликати труднощі для нього в досягненні політичних цілей.