Прихильники Макрона лідирують у першому турі парламентських виборів у Франції

Альянс прихильників президента Франції Емманюеля Макрона випереджає ліву коаліцію NUPES на чолі з Жаном-Люком Меланшоном у першому турі парламентських виборів в країні, що відбулися в неділю.

За попередніми офіційними даними, у прихильників Макрона – 25,75% голосів виборців, у лівих –25,66%. На третьому місці крайнє праве «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, менше ніж 20 відсотків. Ще нижчий результат у правоцентристів.

Ліві стверджують, що до офіційних результатів не потрапили близько 200 тисяч голосів, поданих за їхніх кандидатів у низці округів. Йдеться втім не про звинувачення у фальсифікаціях, а, що голоси за цих кандидатів зарахували окремо від блоку NUPES. Влада відкидає звинувачення у маніпуляціях.

Результат виборів вирішиться у другому турі – за тиждень.

У другий тур вийшли кандидати, які набрали у першому понад 12,5 відсотків голосів у своїх округах.

Не виключено, що прихильники Макрона зможуть утримати більшість в парламенті (хоч і не гарантовано), оскільки у другому турі виборці зазвичай підтримують центристів, а не крайніх правих чи лівих. NUPES претендує на друге місце, прихильники Ле Пен можуть отримати від 5 до 25 мандатів.

Емманюль Макрон нещодавно був переобраний президентом на новий термін. У разі втрати його прихильниками парламентської більшості, йому буде важче досягати своїх політичних цілей. Тоді може йтися про формування коаліційного уряду з участю лівих.