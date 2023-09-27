Умєров прокоментував кадрові зміни у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував кадрові зміни у міністерстві.

На своїй сторінці вфейсбуці очільник оборонного відомства описав професійний досвід своїх нових заступників:

Юрій Джигир – заступник з питань фінансів. Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України. Понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Наталія Калмикова – заступник з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею Командувача Сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді «Повернись живим».

Катерина Черногоренко – заступник з питань цифрового розвитку. Керівниця проекту «Армія дронів». З 2018 року є проектним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії.



«Головний пріоритет для нових членів команди – наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання – забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою», – додав міністр.

Кабмін сьогодні призначив Юрія Джигиру, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко заступниками міністра оборони.

Минулого тижня уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також держсекретаря Міноборони України.