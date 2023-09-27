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Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабмін 18 вересня звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також держсекретаря Міноборони України

Кабінет міністрів України призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі, уряд призначив:

  • Джигиру Юрія заступником міністра оборони України;
  • Калмикову Наталію заступником міністра оборони України;
  • Черногоренко Катерину заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабмін 18 вересня звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також держсекретаря Міноборони України.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

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