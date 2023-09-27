Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України призначив трьох нових заступників міністра оборони.
Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі, уряд призначив:
- Джигиру Юрія заступником міністра оборони України;
- Калмикову Наталію заступником міністра оборони України;
- Черногоренко Катерину заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабмін 18 вересня звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також держсекретаря Міноборони України.
Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.
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