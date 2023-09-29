Журналісти встановили імена понад 33 тисяч загиблих в Україні військових РФ

Від початку повномасштабної російської агресії в Україні на фронті загинули щонайменше 33 236 російських військових, з них 3836 – мобілізовані. Їхні особи встановили журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та «Медіазони».

У своєму дослідженні, що ґрунтується на даних із відкритих джерел (некрологів у ЗМІ, повідомлень у соцмережах родичів загиблих і так далі), журналісти видань зазначили, що з моменту початку в липні 2023 року українського контрнаступу загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно з двома генералами та 11 полковниками.

Востаннє таких суттєвих втрат старші офіцери російської армії зазнавали лише в перші місяці вторгнення в Україну, констатують розслідувачі.

При цьому кожний третій загиблий під час відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим (681 із 2448 встановлених загиблих). Усього ж з лютого 2022 року на війні в Україні загинули 3863 мобілізовані, імена яких вдалося верифікувати журналістам видань.

Найбільші втрати розслідувачі зафіксували серед завербованих на війну в Україні російських вʼязнів. Журналісти змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Раніше журналісти «Медузи» та «Медіазони» повідомили, що за 15 місяців війни загальна кількість загиблих на війні проти України російських військових становила близько 47 тисяч осіб. Для підрахунку розслідувачі використали дані реєстру спадкових справ Федеральної нотаріальної палати та дані Росстату.

«За 2022 рік на війні загинули близько 25 тисяч чоловіків до 50 років, а до 27 травня 2023 року – вже близько 47 тисяч. Якщо бути максимально точним, кількість загиблих із імовірністю 95% лежить у межах між 40 та 55 тисячами», – зазначають журналістів.

Російська сторона офіційно не публікує даних про загиблих. Востаннє Міноборони звітувало про втрати у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу заявив, що загинули 5937 солдатів. Це число не відбиває реальності: вже тоді у списку загиблих, зібраному за відкритими джерелами, було більше імен, зазначають розслідувачі.