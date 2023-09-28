Українські військові закріплюються на рубежах біля Вербового, а російські стоять в обороні – Штупун

Українські військові закріплюються на позиціях у районі Вербового Запорізької області, а російські військові там перебувають в обороні, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Йде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (російські військові – ред.) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа», – сказав Штупун.

За словами речника, російська армія щодня втрачає 150-200 людей на цьому напрямку і через великі втрати не встигає вивчити місцевість.

«Тиждень чи півтора тому була анекдотична ситуація, коли російський танк намагався вибити позиції, штурмувати. За ним їхала піхота на бронетехніці. Танк підірвався на своїй же міні, російській. А потім висадився десант і його накрили свої ж системи залпового вогню. Тому противник не завжди орієнтується на місцевості», – розповів Штупун.

Речник Таврійського напрямку також зазначив, що на вбитих російських військових фіксують шеврони приватної військової компанії «Вагнер». Однак впевненості, що ці люди справді є «вагнерівцями» немає.

«Ми фіксуємо на російських мертвих солдатах, на трупах, шеврони «Вагнера». Але чи це справді є якісь «вагнерівці», ми сказати не можемо, тому що ці шеврони досить розповсюджені у російській армії. Тобто їх носять ті, хто якось хоче показати, що він причетний до «Вагнера», – сказав Штупун.

Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 28 вересня, заявив, що українські сили незначно просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області 27 вересня.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що українські сили просунулися поблизу Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що російські сили, швидше за все, більше не контролюють лінію траншеї довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова)», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що відсутність російських військ на цій траншейній лінії може сприяти подальшому українському просуванню в цьому районі.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому напрямку «будуть хороші новини» і зазначив, що українські війська «впевнено просуваються».

Раніше цього тижня Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Перед цим командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.