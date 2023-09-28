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Політика

ЗСУ в окопах біля Вербового? Як захищатимуть енергетику взимку? Бойкот УЄФА

  • Таврійському напрямку «варто чекати на добрі новини», заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Про які новини йдеться і як українські сили просуваються на цьому напрямку – розпитаємо у військових.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Мертвий чи живий? Російські державні медіа публікують кадри з начебто живим командувачем Чорноморського флоту РФ адміралом Віктором Соколовим. Натомість в Україні кажуть про загибель командувача флоту РФ внаслідок удару по штабу в Севастополі минулого тижня. І перевіряють інформацію про його смерть. Розбираємо заяви та відео з експертом.
  • Чи будуть відключення світла для українців цієї осені і зими? Як захищені українські підстанції? Та до чого готуються в Києві через можливі обстріли російськими силами енергетичної інфраструктури?
  • Спілка європейських футбольних асоціацій – УЄФА – дозволила російським юнацьким командам брати участь у міжнародних змаганнях. І цим спровокувала не лише хвилю обурення з боку України, а й естафету бойкоту від європейських країн. Уже відомо, що Англія, Польща, Латвія та Швеція будуть бойкотувати поєдинки УЄФА за участі російських команд. До чого це може призвести та чи наважиться УЄФА переглянути своє рішення?

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