Галущенко уточнив, чи планується підвищення тарифів для населення

Українська влада поки що «навіть не обговорює» можливості підвищення тарифів на електропостачання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Кабінету міністрів.

Він нагадав, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спецобов’язків на ринку електроенергії щодо забезпечення доступною електроенергією населення.

«І ми продовжуватимемо дію положення про спецобов’язки до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється», – уточнив Галущенко.

Він розповів, що «енергосистема України «повністю готова до проходження осені та зими у питаннях забезпечення ресурсів, генерації та системи передачі».

«Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією», – додав міністр.

Станом на зараз тариф на світло в Україні становить 2,64 грн за кіловат*годину – незалежно від обсягу споживання.

22 серпня Кабмін схвалив рішення щодо незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.