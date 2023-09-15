Грози призвели до знеструмлення понад 160 населених пунктів в Україні – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що через просування країною грозового фронту сталося знеструмлення 162 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях.

«Найбільше постраждала енергетична інфраструктура на Київщині – пошкоджені 17 ліній електропередачі, залишаються знеструмленими майже 27 тисяч споживачів у 107 населених пунктах», – повідомили у відомстві.

За даними Міненерго, у прифронтових районах без електрики – 9 тисяч споживачів. У Херсоні – близько 7 тисяч.

Водночас, запевняє Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

За даними Укргідрометцентру, 15 вересня на Лівобережжі України грози. У Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі.