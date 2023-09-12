Міненерго не планує планові відключення електроенергії з жовтня, але вони можливі

Міністерство енергетики заперечило повідомлення про можливі відключення електроенергії з 1 жовтня. Про це йдеться в повідомленні відомства від 12 серпня.

За даними Міненерго, наразі триває найбільш масштабна ремонтна кампанія на об’єктах енергетики за час незалежності України.

«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується», – йдеться в повідомленні.

Водночас міністерство застерігає, що відключення електроенергії можливі в разі обстрілів інфраструктури.

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«Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання», – додає Міненерго.

При цьому наразі відключення побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не плануються.

Раніше 12 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, посилаючись на Міненерго, загалом у систему вже додано 804 мегават із запланованих додаткових 1,7 гігават потужностей.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. Атаки на українську енергосистему тривали протягом осінньо-зимового сезону 2022-2023 і припинилися навесні.