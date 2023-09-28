Повітряні сили: вночі війська ППО знищили 34 дрони-камікадзе з 44

Російські війська випустили вночі по Україні 44 ударних безпілотники Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська в Росії та окупованого Криму. Про це заявило командування Повітряних сил вранці 28 вересня.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

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Також, за даними військових, українські військові знищили шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан», Zala та Supercam протягом попередньої доби.

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, вночі проти 28 вересня система протиповітряної оборони працювала вздовж всього південного напрямку.

Вночі повітряну тривогу оголошували в низці областей України. Голова Миколаївської області Віталій Кім припустив, що протягом ночі може бути встановлений «рекорд по збитих шахідах».