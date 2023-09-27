Зеленський анонсує «більше можливостей» для захисту України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заходи для посилення України – «працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада».

«Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Щоб не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи й до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України», – сказав він у своєму відеозверненні.

Раніше Зеленський назвав дуже продуктивним тиждень, коли він відвідав США та Канаду.

Парламент Болгарії 27 вересня схвалив рішення про надання Україні ракет для систем ППО С-300. Йдеться про несправні ракети, яким понад 30 років, але які Україна може використовувати як запчастини.