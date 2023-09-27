Парламент Болгарії схвалив відправку Україні несправних ракет для систем ППО

Парламент Болгарії 27 вересня схвалив рішення про надання Україні ракет для систем ППО С-300. Як передає Болгарська служба Радіо Свобода, йдеться про несправні ракети, яким понад 30 років, але які Україна може використовувати як запчастини.

Проєкт відповідного рішення напередодні підписали лідери правлячої більшості – Бойко Борисов, Христо Іванов, Делян Пеєвскі та Кирил Петков, а сьогодні схвалили під час голосування на закритому пленарному засіданні парламенту.

Росія закликала Болгарію відмовитися від цього рішення, мовляв, надання ракет Києву порушить угоду про військову співпрацю між Росією та Болгарією від 2002 роком.

Росія вийшла з майже всіх міжнародних договорів про контроль над озброєннями з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У травні 2023 року Росія денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі від 1990 року.

Болгарія надає військову допомогу Україні з грудня минулого року згідно з рішенням парламенту.