В Україні з лютого 2022 року задокументовані 534 правопорушення проти об’єктів культурної спадщини – дослідники

Від моменту повномасштабного вторгнення Росія вчинила щонайменше 534 злочини проти об’єктів української культурної спадщини, йдеться в дослідженні неурядової організації Кримський інститут стратегічних досліджень (CISS). Про це 27 вересня на пресконференції в Києві заявила керівниця проєкту CISS Ельміра Аблялімова-Чийгоз.

Порушення включають «привласнення об’єктів культурної спадщини, використання культурних цінностей у воєнних цілях, переміщення культурних цінностей з окупованих територій, пограбування музеїв, незаконні археологічні роботи, модифікацію та реконструкцію пам’яток і деконтекстуалізацію історичних місць», – сказала Аблялімова-Чийгоз.

Організація досліджує порушення культурної спадщини, починаючи з 2014 року, коли Росія незаконно вторглася в анексований Крим, де, за словами Аблялімової-Чийгоз, було зафіксовано 200 порушень.

В інших областях України, окупованих Росією з 2022 року (Херсонській, Луганській, Запорізькій і Донецькій), зафіксовано 334 порушення щодо культурної спадщини, повідомила вона.

Незалежно перевірити дані CISS наразі неможливо. На головній сторінці сайту організації CISS описує свою роботу як «зосереджену на дослідженні стану охорони об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях України та визначенні основних тенденцій у перебігу подій у цій сфері через призму міжнародне гуманітарне право».