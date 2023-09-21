США передали Україні конфісковані культурні цінності, викрадені із тимчасово окупованих територій – ОПУ

Україні передано артефакти, викрадені із тимчасово окупованих територій і конфісковані американськими правоохоронцями при спробі ввести їх на територію США, інформує Офіс президента України.

Згідно з повідомленням, йдеться про такі культурні цінності:

Європейська залізна сокира XVII ст. з молотом на задній частині;

Три залізні сокири XVII ст;

Три кирки XVII ст;

Два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е;

Залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.

Повідомляється, що стосовно предметів були проведені відповідні дослідження щодо їхньої культурної цінності. Між сторонами підписано відповідний сертифікат передачі українських артефактів.

За даними ЮНЕСКО, станом на квітень поточного року, через російське вторгнення спадщині й культурним об’єктам України завдано збитків на приблизно 2,6 мільярда доларів.