Вторгнення Росії завдало шкоди спадщині й культурі України на 2,6 мільярда доларів – ООН

Повномасштабне російське вторгнення в Україну завдало збитків спадщині й культурним об’єктам країни приблизно на 2,6 мільярда доларів США, заявили 3 квітня в ООН.
Культура, туризм, спорт і розваги втратили 15,1 мільярда доларів доходу з моменту масштабного вторгнення в лютому 2022 року – повідомила організація з питань освіти, науки й культури ЮНЕСКО, дані якої цитує агентство AFP.
Близько 250 пам’ятників були пошкоджені або знищені, в основному на сході країни. Керівниця ЮНЕСКО Одрі Азуле, яка 3 квітня перебувала в Україні, заявила, що для усунення збитків і відновлення згаданих сфер необхідно 6,9 мільярда доларів.
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Одрі Азуле в Києві повідомив, що Росія під час повномасштабної війни зруйнувала і пошкодила близько 1190 українських культурних об’єктів.
Голова держави також розповів генеральній директорці ЮНЕСКО про викрадення і незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій, інформує пресслужба президента.
Зеленський наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО і важливості «чіткої й потужної реакції» організації та її органів на війну РФ проти України.
Як повідомили в Офісі президента, під час зустрічі Одрі Азуле передала Володимиру Зеленському сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.
Зеленський подякував за це рішенні і заявив про важливість включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 317 і поранення 13 892 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 19 березня 2023-го.
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