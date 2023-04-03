Вторгнення Росії завдало шкоди спадщині й культурі України на 2,6 мільярда доларів – ООН

Повномасштабне російське вторгнення в Україну завдало збитків спадщині й культурним об’єктам країни приблизно на 2,6 мільярда доларів США, заявили 3 квітня в ООН.

Культура, туризм, спорт і розваги втратили 15,1 мільярда доларів доходу з моменту масштабного вторгнення в лютому 2022 року – повідомила організація з питань освіти, науки й культури ЮНЕСКО, дані якої цитує агентство AFP.

Близько 250 пам’ятників були пошкоджені або знищені, в основному на сході країни. Керівниця ЮНЕСКО Одрі Азуле, яка 3 квітня перебувала в Україні, заявила, що для усунення збитків і відновлення згаданих сфер необхідно 6,9 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Одрі Азуле в Києві повідомив, що Росія під час повномасштабної війни зруйнувала і пошкодила близько 1190 українських культурних об’єктів.

Голова держави також розповів генеральній директорці ЮНЕСКО про викрадення і незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій, інформує пресслужба президента.

Зеленський наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО і важливості «чіткої й потужної реакції» організації та її органів на війну РФ проти України.

Як повідомили в Офісі президента, під час зустрічі Одрі Азуле передала Володимиру Зеленському сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Зеленський подякував за це рішенні і заявив про важливість включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.