Унаслідок нічного обстрілу житель Херсона загинув на порозі власного будинку – влада

Унаслідок обстрілу, здійсненого російськими військами пізно ввечері 27 вересня, є жертви серед цивільних у Херсоні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«У Херсоні на порозі власного будинку смертельних поранень зазнав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно», – написав Прокудін.

Також, за його словами, сили РФ скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району, інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

На півдні та сході України триває повітряна тривога, оголошена ввечері 27 вересня.