«Неможливо Росію втратити» – Лавров прокоментував останні заяви керівництва Вірменії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порадив керівництву Вірменії пам’ятати про незавидну долю країн, що покладалися на США.

Відповідаючи на запитання, чи може вийти так, що Вірменія втратить Росію, він зауважив, що кілька провідних політиків у Єревані хочуть подібного сценарію і дивляться у бік Заходу.

«Якщо вони покладаються на Сполучені Штати, як прямо випливає з висловлювань багатьох представників вірменського керівництва, то, напевно, їм добре було б подивитися новітню історію, як Сполучені Штати обходилися з тими, кого вони прагнули взяти під своє крило, просуваючи свої геополітичні інтереси у далеких від американських берегів районах світу. Доля всіх цих людей дуже незавидна», – зазначив глава МЗС РФ інтерв’ю ТАСС.

За його словами, інтереси РФ у Закавказзі геополітично ігнорувати неможливо.

«Історично, географічно, геополітично неможливо Росію втратити в тому сенсі, що повністю ігнорувати її інтереси у Закавказзі. Але такі надії мають деякі керівники в Єревані, і про це вони прямо говорять», – сказав Лавров.

Зокрема, Лавров каже, що подібна думка була у нещодавньому виступі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

На початку вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Згодом стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські військові навчання EAGLE PARTNER 2023. Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Крім того, Єреван заявив, що ратифікує Римський статут, який робить Вірменію учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Після ратифікації статуту вірменська влада має заарештувати Путіна, якщо він з’явиться в країні).

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.