Спільні навчання США у Вірменії завершаться 20 вересня, як і планували – речник

Американські солдати завершать спільні військові навчання з вірменськими силами у Вірменії 20 вересня, як і було заплановано, і на них не вплинув початок військової операції Азербайджану в сепаратистському Нагірному Карабаху, заявив військовий речник США.

За його словами, 10-денні навчання Eagle Partner 2023, в яких беруть участь 85 американських солдатів і 175 вірменських, не зазнали змін, незважаючи на те, що 19 вересня Азербайджан розпочав «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху.

«Ми знали, що вони проводять операції, але ми не вважали, що через це буде якийсь ризик для наших солдатів у той час, тому вони залишалися на час навчань», – сказав речник.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Згодом стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські військові навчання Eagle Partner 2023. Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.