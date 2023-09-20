Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про домовленість щодо припинення вогню

Міноборони Азербайджану заявив про домовленість щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Повідомлялося, що досягнуто домовленості про призупинення «локальних антитерористичних заходів» 20 вересня 2023 року о 13:00.



Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, офіційний Єреван ознайомився із пропозицією щодо припинення вогню. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян зазначив, що Вірменія жодним чином не брала участі у розробці тексту угоди та не була стороною обговорень.

Він зауважив, що в тексті згадуються збройні сили Вірменії і виведення частин збройних сил Вірменії з Нагірного Карабаху, але, за його словами, з серпня 2021 року Вірменія там не тримає своїх військових.

19 вересня азербайджанська армія оголосила про «антитерористичну операцію» в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Баку повідомив про удари по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Єреван присутність своїх військових у регіоні заперечує.

Перед оголошенням операції Баку звинуватив фактичну владу Карабаху в організації терактів. За даними азербайджанської сторони, 19 вересня на міни наїхали два автомобілі. Загинули девʼятеро людей, серед яких були семеро співробітників МВС Азербайджану.

Вірменська служба Радіо Свобода повідомила, що за добу у Нагірному Карабаху загинули щонайменше 25 людей. Баку повідомив про загибель одного жителя контрольованого Азербайджаном міста Шуша.

Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював усю колишню Нагірно-Карабаську автономну область, а також прилеглі райони, які до загострення міжетнічного конфлікту населяли переважно азербайджанці.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.