Блінкен провів переговори з Алієвим і Пашиняном та закликав до миру в Карабаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим щодо врегулювання ситуації навколо Нагірного Карабаху.

Блінкен закликав «негайно припинити воєнні дії» та будь-яку ескалацію в регіоні. Держсекретар США наголосив, що воєнного розвʼязання карабаської проблеми не існує, і що сторони повинні відновити діалог для вирішення розбіжностей між Баку і етнічними вірменами в Нагірному Карабаху, йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Міністерство оборони Азербайджану зранку 20 вересня заявило, що «локальні антитерористичні заходи успішно тривають».

Президент Азербайджану Ільгам Алієв у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Баку зупинить «антитерористичні заходи» в Карабаху, якщо вірменські військові складуть зброю.

Блінкен також провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, під час якої співрозмовники «підкреслили неприпустимість застосування сили», повідомили у пресслужбі вірменського уряду. Блінкен запевнив Пашиняна, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Вірменії.

19 вересня азербайджанська армія оголосила про «антитерористичну операцію» в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Баку повідомив про удари по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Єреван присутність своїх військових у регіоні заперечує.

Перед оголошенням операції Баку звинуватив фактичну владу Карабаху в організації терактів. За даними азербайджанської сторони, 19 вересня на міни наїхали два автомобілі. Загинули девʼятеро людей, серед яких семеро співробітників МВС Азербайджану.

Вірменська служба Радіо Свобода повідомила, що за добу у Нагірному Карабаху загинули щонайменше 25 людей. Баку повідомив про загибель одного жителя контрольованого Азербайджаном міста Шуша.

На 21 вересня заплановано засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Карабаху.

Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював усю колишню Нагірно-Карабаську автономну область, а також прилеглі райони, які до загострення міжетнічного конфлікту населяли переважно азербайджанці.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.