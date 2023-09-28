За добу на фронті відбулося 26 зіткнень, ЗСУ відбили російські атаки на 5 напрямках – Генштаб

Протягом доби російські війська завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб вранці 28 вересня.

За даними штабу, протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. При цьому в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському та Лиманському напрямках російських наступальних дій не фіксували.

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«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також, за даними штабу, Сили оборони відбили 13 невдалих спроб російських військ в районі Мар’їнки, а також атаку біля Рівнополя на Донеччині.

«На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав», – додає командування.

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За зведенням, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітував про сім ударів по місцях зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки, а також ракетні удари по російському пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести артилерійських засобах.