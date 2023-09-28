Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

За добу на фронті відбулося 26 зіткнень, ЗСУ відбили російські атаки на 5 напрямках – Генштаб

Українському військовому надають допомогу в стабілізаційному пункті на Бахмутському напрямку, вересень 2023 року

Протягом доби російські війська завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб вранці 28 вересня.

За даними штабу, протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. При цьому в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському та Лиманському напрямках російських наступальних дій не фіксували.

Читайте також: Guardian: Київ пропонував західним партнерам завдати ударів по місцях виробництва «шахедів»

«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також, за даними штабу, Сили оборони відбили 13 невдалих спроб російських військ в районі Мар’їнки, а також атаку біля Рівнополя на Донеччині.

«На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав», – додає командування.

Читайте також: Повітряні сили: вночі війська ППО знищили 34 дрони-камікадзе з 44

За зведенням, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітував про сім ударів по місцях зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки, а також ракетні удари по російському пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести артилерійських засобах.

«Їхня мета – не стільки взяти Куп'янськ, скільки скувати наші сили» – ЗСУ
Embed
«Їхня мета – не стільки взяти Куп'янськ, скільки скувати наші сили» – ЗСУ

No media source currently available

0:00 0:04:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG