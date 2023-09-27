У Росії конвоїри побили звинуваченого в спробах підпалу військкоматів

Жителя російського міста Новосибірськ Іллю Бабуріна, якого звинувачують у спробі підпалів військкоматів, побили конвоїри на шляху з допиту до слідчого ізолятора, в якому він утримується. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал «Зона солідарності».

За словами Бабуріна, в службовій машині його повалили на підлогу і стали стрибати на ньому, водночас завдаючи ударів руками. Потерпілий стверджує, що один із конвоїрів сказав йому: «Буде ще жорсткіше».

У вересні 2022 року управління ФСБ по Новосибірській області відзвітувало про затримання місцевого жителя, який нібито шукав виконавців для підпалів будівель військових комісаріатів. У результаті щодо Іллі Бабуріна порушили кримінальну справу одразу за трьома статтями: про сприяння терористичній діяльності, залучення до терористичної діяльності та замах на державну зраду.

Звинуваченого відправили до СІЗО №1 Новосибірська, де, за даними правозахисного проєкту «Зона солідарності», з нього знущалися. Зокрема, Бабуріна поміщали до спеціальної камери для увʼязнених, схильних до суїциду, не випускали до вбиральні, двічі відправляли до карцера.

Бабурін виступає проти війни в Україні, висунуті йому звинувачення він відкидає.