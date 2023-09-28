Дані ЗСУ: втрати Росії в Україні перевищили 277 тисяч військових

Російська армія за попередню добу втратила близько 330 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 вересня.

Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабної агресії в 277 330 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської військової техніки:

4 679 танків (+4 за добу)

8 962 бойових броньованих машин (+12)

6 375 артилерійських систем (+38)

793 реактивні системи залпового вогню (+1)

535 засобів протиповітряної оборони (+1)

315 літаків

316 гелікоптерів

4 957 безпілотників оперативно-тактичного рівня(+9)

1 529 крилатих ракет

20 кораблів

1 підводний човен

8 815 автомобілів і автоцистерн(+23)

929 одиниць спеціальної техніки (+2)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 31 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

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Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.