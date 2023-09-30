У розвідці Британії кажуть, що Кремль використовує «вагнерівців», але «вже не не довіряє їм»

Російська влада після невдалого заколоту «вагнерівців» продовжує використовувати найманців, але «тепер їм не довіряють та більше пильнують», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Розвідка нагадує, що 29 вересня Кремль показав відео зустрічі президента РФ Володимира Путіна з колишнім начальником штабу «Вагнера» Андрієм Трошевим – йому доручили проводити мобілізацію так званих «добровольчих бойових загонів».

За даними британської розвідки, Трошев під час бунту колишнього ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина «перейшов на бік Москви та заохочував бойовиків підписувати контракти з Міноборони». У Міноборони кажуть і про те, що багато ветеранів «Вагнера» вважають його «зрадником».

Розвідки звернули увагу на те, що на зустрічі з Путіним був також присутній і заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, який нещодавно здійснив візит до країни Африки.

Кремлівська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що Росія продовжує використовувати приватні військові компанії і планує майбутнє «Вагнера», кажуть у Міноборони Британії.

«Він (Кремль – ред.) готовий спиратися на досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою лояльність державі та постійну участь у Глобальному Півдні, але, ймовірно, під більшим наглядом з боку Кремля», – йдеться у повідомленні.

Колишній начальник штабу ПВК «Вагнер» Трошев зараз працює у Міноборони Росії, підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Раніше він був помічником покійного керівника «Вагнера» Євгена Пригожина, який загинув під час катастрофи літака, що летів з Москви в Санкт-Петербург минулого місяця.

Командири ПВК «Вагнер» звинуватили Трошева і ще одного високопоставленого «вагнерівця» у зраді, писав Інститут вивчення війни у серпні 2023 року.