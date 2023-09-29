«Точний статус невідомий» – розвідка Британії про повернення «вагнерівців» в Україну

Розвідка Великої Британії звернула увагу на те, що останніми тижнями кілька сотень бійців, які раніше були пов’язані з приватною військовою компанією «Вагнер», ймовірно, почали передислокуватися в Україну як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів.

«Вагнер» вийшов із бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, перед невдалим заколотом 24 червня і подальшою загибеллю власника ПВК Євгена Пригожина та інших вищих керівників в авіакатастрофі 23 серпня. Точний статус передислокованого персоналу невідомий, але, ймовірно, окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що кілька повідомлень свідчать про концентрацію «вагнерівців» навколо Бахмута. «Їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі. Багато хто знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, бо минулої зими воював на тій самій місцевості», – йдеться в повідомленні.

27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив присутність 500 колишніх «вагнерівців», які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) напередодні заявили, що поетапне розгортання колишнього персоналу «Вагнера» на будь-якій ділянці лінії фронту «навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.