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Війна

Навіщо РФ повертає «Вагнер» на фронт? Бахмут: наступ ЗСУ. Мобілізація| Свобода Live    

Євлаш: щонайменше 500 «вагнерівців» знову на фронті
  • Пригожина немає, а «вагнерівці» знову на фронті
Найманці російської групи «Вагнер» повернулися на фронт для участі у війни проти України. Про це сьогодні заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, російське командування планує залучити близько 500 осіб для участі у війні в Україні.
  • Просування ЗСУ під Бахмутом: що відомо?
На Бухмутському напрямку ЗСУ досягли успіхів у районах чотирьох населених пунктів – Зайцева, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського - повідомив сьогодні раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Суд за позовом України проти Росії в Гаазі
В Гаазі завершися раунд слухань у позові України проти Росії щодо геноциду. Скаргу до Міжнародного суду ООН Україна подала ще на третій день повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Процес став безпрецедентним, адже до нього долучилася рекордна кількість держав – 32 країни. Усі вони є підписантами Конвенції про запобігання геноциду, як і Україна та Росія.

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