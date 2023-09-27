Вогневий контроль ЗСУ над трасою Бахмут-Горлівка ускладнив пересування та постачання військ РФ – Євлаш

Українські військові тримають ділянку траси Бахмут-Горлівка під вогневим контролем, це «досить ускладнило» пересування та постачання російських військ на цьому напрямку, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



«Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповання на цьому напрямку і також до населеного пункту Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку. Проте він має і інші лінії сполучення, дороги, які ведуть в тимчасово окупованої території. Це перший дзвіночок, який вже досить ускладнив пересування та постачання на цьому напрямку. Ми виявляємо всі транспортні засоби, які пересуваються по цій дорозі і завдаємо вогневого ураження», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські військові продовжують наступальну операцію південніше Бахмута і мають успіхи біля Кліщіївки, Одарівки та Шумів.

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Раніше 27 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Минулого тижня стало відомо, що Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.