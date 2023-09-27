Зеленський каже, що ЗСУ «просуваються на Донецькому напрямку»

Українські військові «просуваються на Донецькому напрямку», зазначив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради

«Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», – написав він.

Зеленський також отримав звіт щодо ситуації в Херсонській області. Він зазначив, що «росіяни продовжують тероризувати території, до яких можуть дотягнутися».

За словами президента, лише «за минулу добу вони (російські військові – ред.) випустили 26 корегованих авіаційних бомб на території регіону, наслідки ліквідовують, людям надають допомогу».

«Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде», – додав Зеленський.

На початку вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ої загальновійськової армії РФ.

У розвідці Британії пізніше заявили, що Росія провела перекидання підрозділів нової 25-ої загальновійськової армії в Україну раніше, ніж планувала «частково тому, що РФ продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках».