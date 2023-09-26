Військові мають успіхи на півдні від Бахмута – речник ЗСУ Євлаш

Українські військові продовжують просування на півдні від Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах, йдеться в повідомленні начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

«На південному фланзі ми надалі продовжуємо наступальну операцію, зокрема маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського», – зазначив він.

За словами Євлаша, військові продовжують «вибивати противника, під шквальним вогнем вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах».

«Загалом ворог 580 разів відкривав вогонь по нашим захисникам на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулось 12 бойових зіткнень», – підсумував він.

Напередодні британська розвідка заявила, що спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом провалися.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ».