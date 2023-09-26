ЗСУ продовжують нищити штаби окупаційних сил: як реагує російська армія

ЗСУ знищують командний склад окупантів: у штабах паніка?

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) місце удару, ймовірно ракетами HIMARS, по штабу російських військ під Херсоном. змогли ідентифікувати місце удару, ймовірно ракетами, по штабу російських військ під Херсоном.

Завдяки наведенню спецслужби, ракета HIMARS «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ої мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус «200», семеро – «300»», – повідомили джерела журналістів у СБУ.

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Шахеди біля кордонів НАТО: що каже Румунія

Російські дрони атакували пункт пропуску пункту пропуску «Орлівка» – це єдиний поромний КПП на кордоні з Румунією, яка є країною НАТО. Радіо Свобода вдалося зв'язатися із свідками атаки.