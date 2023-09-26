ЗСУ продовжують нищити штаби окупаційних сил: як реагує російська армія

- ЗСУ знищують командний склад окупантів: у штабах паніка?
«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) змогли ідентифікувати місце удару, ймовірно ракетами HIMARS, по штабу російських військ під Херсоном.
Завдяки наведенню спецслужби, ракета HIMARS «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ої мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус «200», семеро – «300»», – повідомили джерела журналістів у СБУ.
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- Шахеди біля кордонів НАТО: що каже Румунія
Російські дрони атакували пункт пропуску пункту пропуску «Орлівка» – це єдиний поромний КПП на кордоні з Румунією, яка є країною НАТО. Радіо Свобода вдалося зв'язатися із свідками атаки.
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