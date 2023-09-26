Рідні загиблих захисників скаржаться на затягування будівництва Національного військового кладовища

Акція «Голоси полеглих Героїв» відбулася на Майдані Незалежності у Києві. У середмісті 26 вересня столиці зібралися родичі полеглих українських військовослужбовців, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Вони розповіли, що більшість досі не може поховати загиблих рідних. Адже з літа 2022-го триває пошук ділянки під Національне військове кладовище, але його досі не звели, каже Віра Литвиненко, голова громадської організації родин загиблих захисників України «Серце назовні» та мати полеглого бійця «Азову» Владислава Литвиненка.

«Ми саме ті родини, у яких стоїть скринька з прахом дитини або на тимчасовому зберіганні у міському крематорії, або дома. Це дуже важко. Ми не хочемо ходити на ці акції, ми хочемо, аби влада нарешті зробила те, що обіцяла», – сказала вона.

«На моїй тумбочці стояв прах з моєю дитиною. І я спала з цим прахом поруч. Це не можна сказати – спала. Усю ніч я дивилась на цю урну і розмовляла з ним», – сказала під час акції Неля Шастун. Її син загинув у квітні 2022-го, захищаючи Маріуполь.

Пошук ділянки під Національне військове кладовище триває з літа 2022 року. Як розповіли учасники акції, восени 2022 року рідним загиблих обіцяли звести кладовище в столиці. Серед варіантів були Співоче поле і Лиса гора у Києві, але їх відхилили.



А в березні 2023 року влада розглянула і затвердила ділянку в Биківні. Втім, вже у серпні змінила місце для будівництва і перенесла його в село Гатне Фастівського району Київської області.

Із таким розташуванням для кладовища рідні загиблих не погоджуються. Їх не влаштовує зокрема, віддаленість і те, що місце виділили біля цвинтаря, де ховали німецьких окупантів, які загинули під час Другої світової війни.

Родичі загиблих вважають, що ті, хто віддали життя за Україну, мають право на вшанування і поховання в столиці. Зокрема, вони підтримують зведення кладовища у Биківні.

«Поховати нам не вдалося, ми його кремували, спеціально для того, щоб поховати поряд з побратимами на Національному військовому меморіальному кладовищі. це відбулося в листопаді. Тоді вже ці обіцянки були, тоді розглядалася Лиса Гора, Співоче поле вже відхилили. Ми кремували, і рік вже скоро промине і ми заберемо просто додому прах нашого сина. Це дуже соромно» – розповіла мати полеглого захисника Віра Литвиненко.

31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного військового меморіального кладовища, а також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських військових.

Україна не озвучує чисельності загиблих військових від початку повномасштабного вторгнення РФ. Влада і військове керівництво заявляють, що дані будуть розкриті після війни.