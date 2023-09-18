Перші ділянки Національного військового меморіального кладовища планують закласти до кінця року – Мінветеранів

Будівництво Національного військового меморіального кладовища «впевнено рухається у практичній площині», повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, додавши, що перші ділянки меморіалу планують закласти до кінця поточного року.

«Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Тому розраховуємо на плідну співпрацю усіх дотичних відомств», – сказала Лапутіна.

За її словами, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської територіальної громади на Київщині, матиме зручну локацію з доступом громадського транспорту. Меморіал включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії, повідомила очільниця Мінветеранів.

Наразі, каже міністр, розробляється ескізний проєкт кладовища, а його будівництво відбуватиметься в кілька етапів, «аби вже до кінця 2023 року ввести в експлуатацію першу чергу комплексу та одразу розпочати поховання українських героїв».

31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного військового меморіального кладовища, а також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських військових.

Україна не озвучує чисельності загиблих військових від початку повномасштабного вторгнення РФ. Влада і військове керівництво заявляють, що дані будуть розкриті після війни.