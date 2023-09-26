Чотири країни закликали ЄС перевірити українські зернові «коридори солідарності»

Чотири країни Центральної Європи 26 вересня закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Представники міністерств сільського господарства Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини заявили, що частина транспортованого зерна залишається в таких країнах, як Польща, і шкодить місцевим фермерам, оскільки воно набагато дешевше, ніж місцеве зерно.

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний заявив, що для запобігання «витоку зерна» під час транспортування ЄС міг би запровадити депозити, що повертаються, для дилерів.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський приєднався до зустрічі, на якій пролунали ці заяви, по відеозв’язку.

Як повідомили в Мінагрополітики, Сольський заявив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Напередодні в Єврокомісії підрахували, скільки сільськогосподарської продукції вдалося вивезти з України з 22-го травня до 23-го серпня 2023 року. В цей період прикордонні з Україною країни ЄС були закриті для імпорту українських пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника, а Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Завдяки «коридорам солідарності» (маршрути, що дозволяють Україні експортувати зерно річкою, автодорогами, залізницею) до ЄС виїхало понад 53 мільйони тонн сільськогосподарської продукції, в тому числі близько 48 млн тонн зернових, олійних та іншої супутньої продукції.

«За оцінками, цей експорт приніс Україні близько 38 мільярдів євро загального доходу, але за той же час Україна також імпортувала 34 мільйони тонн товарів через шляхи солідарності на суму близько 70 мільярдів євро. Це свідчить про те, що наше економічне партнерство зростає як за рахунок експорту, так і імпорту», – заявила у Брюсселі Адіна Велян, єврокомісарка з транспорту.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо прогнозу на вересень, Велян зазначила, що є сподівання «принаймні зберегти хороші цифри, які маємо зараз».

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив і продовольства не виконано. З 18 липня російські війська розпочали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру України.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 22 вересня заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».