Норвегія виділила Україні фінансову допомогу напередодні зими

Норвегія передасть додатково Україні 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), йдеться в заяві міністра закордонних справ Аннікен Хуітфельдт.

«Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни», – каже норвезька міністр.

Цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

Відомо також, що на зустрічі «основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні, а також розгляду способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час».

У 2022 році Росія розпочала масовані атаки на обʼєкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури в України з 10 жовтня. Уже в листопаді це спричинило масштабні вимкнення електроенергії по всій країні, згодом були запроваджені графіки відключень, які дозволили задовольняти хоча б мінімальні потреби людей в електроенергії. Складна ситуація тривала приблизно до березня – після весняного потепління вимкнення електрики поступово припинилися.