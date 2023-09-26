Генштаб: українські війська тримають оборону на трьох напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ увечері 26 вересня.

«На Бахмутському напрямку наші захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області», – йдеться в зведенні.

Крім того, українські війська «успішно відбили» російські атаки на південний схід від Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку.

«На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області», – додає командування.

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Крім того, Сили оборони «продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Генштаб звітує про 12 ударів української авіації по російському особовому складу та районах розміщення озброєння та військової техніки. Також ракетні війська ЗСУ завдали ударів по чотирьох артилерійських засобах, трьох місцях скупчення російського особового складу та військової техніки, пункту управління та двох складах боєприпасів.