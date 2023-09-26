ЗСУ продовжують наступ в районі Бахмута – ISW

В американському інституті вивчення війни (ISW) звітують, що українські збройні сили продовжують наступальні дії в районі Бахмута. Із посиланням на відкриті дані аналітики втім не можуть стверджувати, чи досягли ЗСУ якихось успіхів.

Повідомляється, що українська сторона каже про звільнення ще принаймні двох кілометрів території на Бахмутському напрямку. Тоді як Міноборони РФ заявляє, що підрозділи Південного угруповання військ відбили атаки ЗСУ у районі Майорського (20 км на південь від Бахмута).

За даними ISW, окремі російські військові блогери стверджують, що лінія фронту під Бахмутом останнім часом не змінилася. Український Генштаб тим часом, наголошує ISW, каже, що російські війська провели безуспішні атаки в районі Кліщівки, а також на схід та південний схід від Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута).

Водночас напередодні британська розвідка заявила, що спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом провалися.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ».