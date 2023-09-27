СБУ: ексадвокат Медведчука працює на російську адміністрацію на окупованій Херсонщині

Колишньому адвокату Віктора Медведчука та Анатолія Шарія повідомили про підозру в колабораційній діяльності – про це повідомила Служба безпеки України 27 вересня.

Йдеться про Валентина Рибіна, який очолює «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ».

«На початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ», – йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, Рибін виконує завдання Москви щодо «посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди». Він також увійшов до російської партії «Єдина Росія», від якої брав участь у псевдовиборах на окупованій частині Херсонської області» восени цього року.

СБУ нагадує, що раніше вже кваліфікувала дії Рибіна за статтею про виправдовування російської агресії. За даними слідства, він перебуває на окупованій частині України.

Валентин Рибін також захищав перекладача прем’єра України Станіслава Єжова, якого звільнили в рамках обміну з Росією в 2019 році.