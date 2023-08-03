Зливав координати українських військ та систем ППО – в Одесі затримали юрисконсульта «партії Шарія»

Служба безпеки затримала в Одесі приватного юриста, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області. Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік передавав РФ цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе.

«Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму». Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ. Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім Diezel. Фігурант отримав 500 доларів США «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що для прикриття чоловік влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку в Одесі.

Затриманому повідомили про підозру у держзраді, наразі він під вартою. Загрожує йому довічне ув’язнення.

«Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники спецслужби ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника – ще пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з числа його близького оточення. Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді», – зазначили в СБУ.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.