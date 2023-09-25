Суд залишив Коломойського під вартою

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під вартою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.

Запобіжний захід не змінили – утримання під вартою із можливістю застави у майже 4 млрд грн.

Коломойський рішення суду не захотів коментувати: «ви все чули», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Адвокати Коломойського назвали «неочікуваним» відхилення прохання про зміну запобіжного заходу. Вони рішенням суду не задоволені і не збираються «залишати його в такому форматі».

2 вересня суд обрав Коломойському запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 509 мільйонів гривень.

16 вересня йому в судовому порядку збільшили розмір застави до майже 4 млрд гривень. Рішення мотивували тим, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.

15 вересня Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. На початку вересня Коломойському оголосили про підозру в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.