Нова підозра: суд змінив Коломойському розмір застави

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Про це повідомляє Суспільне.



Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.



Прокурор Бюро економічної безпеки подав клопотання про збільшення розміру застави до 5,877 млрд грн.



Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.



Адвокат олігарха заявив, що обвинувачення є необґрунтованим, оскільки, серед іншого, не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського.

15 вересня Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

На початку вересня Коломойському оголосили про підозру в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. 2 вересня суд обрав йому запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.