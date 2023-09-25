У Києві розпочинається розгляд апеляції щодо запобіжного заходу Коломойському

У Київському апеляційному суді у понеділок розпочинається розгляд апеляції щодо запобіжного заходу олігарху Ігорю Коломойському.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком засідання Коломойський сказав журналістам, що чекає від суду «справедливості» та додав, що тримають його в «нормальних умовах».

Повідомляється, що на засідання прийшли працівники телеканалу «1+1» – ведучі Наталія Мосейчук, та Юрій Горбунов, а також ексміністр культури Олександр Ткаченко.

2 вересня суд обрав Коломойському запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 509 мільйонів гривень.

16 вересня йому в судовому порядку збільшили розмір застави до майже 4 млрд гривень. Рішення мотивували тим, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.

15 вересня Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. На початку вересня Коломойському оголосили про підозру в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.