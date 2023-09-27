«Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу» – МЗС про спроби РФ повернутися до Ради ООН з прав людини

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою через спроби РФ просунути свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини.

«Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності. Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні британська телерадіомовна корпорація ВВС повідомила, що Москва намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. Росія вказана на сайті ООН як кандидат на вибори членів Ради з прав людини на 2024-2026 роки. Вони мають відбутися 10 жовтня. За словами дипломатів ООН, із якими поспілкувались журналісти BBC, Росія веде «агресивну кампанію», пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

У Державному департаменті США заявили, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.

«Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні», – сказав речник відомства Метью Міллер.

Після початку повномасштабного вторгнення у квітні минулого року Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.