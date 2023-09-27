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«Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу» – МЗС про спроби РФ повернутися до Ради ООН з прав людини

«Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини»

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою через спроби РФ просунути свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини.

«Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності. Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні британська телерадіомовна корпорація ВВС повідомила, що Москва намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. Росія вказана на сайті ООН як кандидат на вибори членів Ради з прав людини на 2024-2026 роки. Вони мають відбутися 10 жовтня. За словами дипломатів ООН, із якими поспілкувались журналісти BBC, Росія веде «агресивну кампанію», пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

У Державному департаменті США заявили, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.

«Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні», – сказав речник відомства Метью Міллер.

Після початку повномасштабного вторгнення у квітні минулого року Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.

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