Шмигаль: наразі розміновані близько 120 тисяч гектарів аграрних земель

Близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими – про це нагадав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві 27 вересня.

Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

«Вже обстежено понад 200 тисяч гектарів з 470 тисяч, визначених як пріоритетні. Близько 120 тисяч гектарів повернули в обробку», – заявив голова уряду.

Він нагадав оцінку Світового банку, за якою на очищення замінованої території в Україні знадобиться понад 37 мільярдів доларів.

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Крім того, наразі в Україні розмінували 18 тисяч кілометрів інфраструктури та обстежили 12 тисяч домівок.

«Напрацьовуємо Стратегію та Національну програму протимінної діяльності. Її пріоритети: розмінування об’єктів інфраструктури, громадська безпека, очищення сільськогосподарських угідь. Наша мета — очистити Україну за лічені роки», – додав Шмигаль.

Водночас він закликав світ до підтримки України в цьому напрямку. Зокрема це стосується тестування технологій із розмінування, нарощення виробництва техніки й обладнання та створення «конкурентного ринку розмінування».

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«Четверте – компенсації для підприємств, які будуть купувати через аукціони Prozorro послуги з розмінування. Бачимо конкретні приклади. Пілотний аукціон вже відбувся на Житомирщині. На програму гуманітарного розмінування загалом в проекті держбюджету 2024 року вперше закладено 2 мільярди гривень», – заявив голова уряду.

Крім того, Шмигаль вказав на потребу у фахівцях: Україна наразі має близько 3 тисяч саперів, тоді як потребує більше ніж 10 тисяч.

За даними прем’єра, майже 40 країн та організацій сукупно погодили надання Україні близько 250 мільйонів доларів, в тому числі на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.