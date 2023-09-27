Голова Бериславського району повідомив про загибель тракториста через підрив

У Бериславському районі Херсонської області на міні підірвався трактор – про це повідомив голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов 27 вересня.

За його повідомленням у Телеграмі, це сталося біля села Новоберислав Бериславської територіальної громади.

«Під час виконання робіт в полі здійснив наїзд трактором на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок підриву чоловік отримав поранення несумісні з життям», – заявив Літвінов.

Він заявив, що Бериславському районі небезпечно відвідувати території, де ще не працювали сапери. Відтак голова району закликав утриматися від відвідин полів, лісосмуг та «інших потенційно замінованих територій».

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.