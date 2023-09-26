Сили РФ скинули авіабомбу на медзаклад у Бериславі – влада

Російські військові 26 вересня скинули керовану авіабомбу на медичний заклад у Бериславі, повідомила обласна військова адміністрація.

«Російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі. Через влучання керованої авіабомби у лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення», – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється.

Раніше 25 вересня голова ОВА повідомив, що зранку російська авіація атакувала Берислав, скинувши на місто чотири авіабомби. Спершу було відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Згодом кількість жертв зросла до трьох людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.