Котельні на металобрухт і завезення родин військових РФ – голова РВА про ситуацію у Сєвєродонецьку

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії розповів про ситуацію в окупованому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області.

За його словами, там активізувалась робота так званих військкоматів. «Займаються підготовкою до призову хлопців 2007 року народження», – каже Власенко.

Щодо підготовки до зими, то, за його словами, «більш-менш» така відбувається у самому Сєвєродонецьку.

«З відновлення світла, газу, води успіхи несуттєві є, про опалення взагалі не йдеться», – каже він.

«У Сєвєродонецьку, вони намагаються відновлювати якесь житло, якісь об’єкти соціальної інфраструктури, на деяких об’єктах будуть облаштовані мінікотельні. Але з того, що нам відомо, котельні централізовані вирізаються на металобрухт, мережі ті ж самі і в Лисичанську, і Сєвєродонецьку теж вирізаються. Чи буде там замість них щось нове, поки невідомо, – спостерігаємо. Але загалом ситуація не покращується, і, я думаю, зима буде така сама, як і попередня: люди будуть опалювати буржуйками, можливо, там, де є електроенергія, електроопаленням. Але централізованого опалення, я думаю, на території Сєвєродонецького району, не буде точно», – зазначив Власенко.

Орієнтовна кількість жителів Сєвєродонецька, каже голова РВА, залишається стабільною.

«Приїжджає більше заробітчан якихось з РФ, військові, їхні родини, так звані представники малих народів – буряти, якути. Вони намагаються асимілювати місцеве населення. За нашими підрахунками, місцевих мешканців залишається на рівні 10% плюс-мінус по району, по громадах району. Є тенденція, що люди приїжджають або зібрати речі, або продати житло. Хтось залишається, хтось виїжджає. Хтось виїжджає тимчасово саме на зиму або вглиб окупованих територій, або в РФ. Але загалом, я думаю, кількість місцевих вже більш-менш стабільна, і ми бачимо прибуття тільки або військових, або росіян безпосередньо з території Російської Федерації», – розповів Власенко.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити вказані дані з незалежних джерел через окупацію цих територій.

Більша частина Луганської області наразі перебуває під окупацією Росії, в тому числі і Сєвєродонецьк.